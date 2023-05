Kongressrepresentanten George Santos er pågrepet i USA

Natt til onsdag ble det kjent at justisdepartementet har tatt ut tiltale mot Santos, og at det var ventet at det skulle holdes rettsmøte allerede onsdag. Santos skal ha blitt pågrepet utenfor en føderal rettsbygning på Long Island.

Ifølge en uttalelse fra det amerikanske justisdepartementet er kongressrepresentanten tiltalt for blant annet bedrageri, hvitvasking, tyveri av offentlige midler og uriktig forklaring. Føderale etterforskere har tidligere undersøkt anklager om uriktige opplysninger om valgkampfinansiering.

– Alt i alt peker anklagene i tiltalen på at Santos var avhengig av uærlighet og bedrag for å bli valgt inn i Kongressen, der han ville berike seg selv, sier statsadvokat Breon Peace.

Diktet opp livshistorien

– Han puttet valgkampbidrag i egen lomme, søkte om dagpenger han aldri skulle fått og løy til Representantenes hus, la han til ifølge New York Post.

Etikkomiteen i Representantenes hus åpnet i mars granskning av en rekke anklager mot Santos. Det vekket stor oppsikt da politikeren, som ble innvalgt i fjor, ble avslørt i å ha gitt en rekke uriktige opplysninger.

Kort tid etter at han ble innvalgt, ble det kjent at han blant annet hadde diktet opp mye av yrkeserfaringen og livshistorien.

Blant annet har han innrømmet å ha løyet om at han var jødisk, hadde tatt høyere utdanning og hadde jobbet for bankene Citigroup og Goldman Sachs. Han har også hevdet at besteforeldrene flyktet fra nazistene under andre verdenskrig, noe som heller ikke var sant.

Svindlet hundeeier

Demokrater og også flere partifeller har bedt ham om å trekke seg som kongressrepresentant, noe han har nektet å gjøre.

Santos representerer en valgkrets som omfatter deler av New York-bydelen Queens, samt en lang rekke velstående områder på Long Island.

I tillegg til etterforskningen for bedrageri er Santos under etterforskning i forbindelse med en organisasjon han samlet inn penger for. Gruppa skulle angivelig hjelpe kjæledyr som var blitt mishandlet, men en mann som ble lovet 3.000 dollar for at hunden hans skulle få en operasjon sier han aldri så noe til pengene.

