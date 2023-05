Finlands avtroppende statsminister skilles

De to la ut beskjeden på sine respektive Instagram-kontoer onsdag.

– Vi er takknemlige for de 19 årene vi har hatt sammen og for vår datter. Vi er fortsatt gode venner, nær hverandre og kjærlige foreldre. Vi kommer til å tilbringe tid sammen også i framtiden. Vi ønsker at dere respekterer våre privatliv, og vi kommenterer ikke saken ytterligere, skriver de to ifølge Hufvudstadsbladet.

Paret giftet seg i 2020. De har en datter født i 2018.

Marin (37) opplyste 5. april at hun går av som sosialdemokratenes partileder etter valgnederlaget.

