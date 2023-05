Britisk tabloidutgiver erkjenner å ha ulovlig skaffet informasjon om prins Harry

Innrømmelsen ble gitt i rettsdokumenter som skisserer hvordan Mirror Group har tenkt å forsvare seg selv i telefonhacking-saken som hadde sin første dag i retten onsdag.

De står fast på at de ikke har hacket telefonene til verken prins Harry eller de andre som saksøker utgiveren og sier også at søksmålet uansett kommer for sent.

Men Mirror Group erkjenner at det fins noen bevis på «instrukser fra tredjeparter om å delta i andre typer ulovlig informasjonsinnsamling med hensyn til hver av saksøkerne», som da inkluderer prins Harry.

– Mirror Group ber uforbeholdent om unnskyldning for alle slike tilfeller av ulovlig informasjonsinnsamling og forsikrer saksøkerne om at det aldri skal skje igjen, heter det i dokumentene.

