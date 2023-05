Ben Adams skal lese opp norske Eurovision-poeng

Det opplyser han og NRKs delegasjonsleder Stig Karlsen til NTB.

– Det er spennende. Det blir meg. Eller, det blir ikke bare meg, men også hodet til Keith fra Subwoolfer på en dukke, forteller Adams.

– Det er fint å bli spurt om å gjøre det, fortsetter han.

Til tross for at det var ganske allment kjent hvem som skjulte seg bak de gule ulvemaskene, kastet ikke Adams og bandkollega Gaute Ormåsen maskene før under årets norske MGP-finale.

– Men det er også mange som ikke følger band etter at de har sett Eurovision-showet. Så mange i Storbritannia og rundt om i Europa vil bli overrasket over å se meg ved siden av Subwoolfer-masken. Det blir veldig moro, forteller Adams, som også tidligere har deltatt i norsk MGP med A1.

Alessandra Mele framfører «Queen of Kings» for Norge i lørdagens finale i Liverpool. Norge ligger høyt på spillselskapenes lister, men de store favorittene er Sverige og Finland.

[ Alessandra ville helst besvime – men kom til Eurovision-finalen ]