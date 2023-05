Trudeau: Canada lar seg ikke skremme

Han mener utvisningen er et ledd i Kinas forsøk på å svare med samme mynt etter at Canada tidligere i uka utviste en kinesisk diplomat.

Den kinesiske diplomaten blir beskyldt for å ha oppført seg truende mot en canadisk parlamentariker som er kritisk til Beijing.

– Vi bestemte oss for at vi trengte gå framover på en ansvarlig måte for å sende et svært klart budskap om at vi ikke vil akseptere utenlandsk innblanding, og uansett hvilke valg de tar, kommer vi ikke til å la oss true, sa Trudeau i Beijing.

