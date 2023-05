Svenske tenåringer mistenkt for skyteepisoder på rømmen fra ungdomshjem

De to guttene, som er 14 og 15 år gamle, klatret over gjerdet ved ungdomshjemmet og stakk av, bekrefter Statens institutionsstyrelse (Sis), som har ansvaret for hjemmet. De snakker med personalet som var på jobb for å finne ut hvordan rømmingen kunne skje.

– Dette er svært alvorlig. Det er en hån mot kriminalitetens ofre og en provokasjon mot borgerne, sier justisminister Gunnar Strömmer til nyhetsbyrået TT.

14-åringen skulle torsdag møte for en domstol som skulle vurdere om han hadde begått lovbruddet han anklages for. Fordi han er under den kriminelle lavalderen på 15 år, ville rettens vurdering ikke endt med noen dom. Gutten mistenktes for en skyteepisode i Fruängen i Stockholm i januar. Der ble et titall skudd avfyrt med automatvåpen mot en leilighet.

Den 15 år gamle gutten som er på rømmen, ble pågrepet på fersk gjerning etter skyting mot en leilighet i stockholmsforstaden Gubbängen 28. desember.

– Han ble pågrepet på stedet, med en pistol, sier statsadvokat Karin Hammar. Hun sier det ikke ble tatt ut tiltale mot gutten, som den gang var under den kriminelle lavalderen. Han ble heller ikke fremstilt for en rettslig vurdering lik den som var planlagt for hans 14 år gamle medrømling.

To andre tenåringer ble i slutten av april dømt for skytingen i Gubbängen og for en annen skyteepisode i det samme området. Dette var den første dommen etter voldsbølgen som startet i Stockholm i julen.

