Bettan til Alessandra: – Du er så sterk

De to fikk en prat i lobbyen på hotellet der den norske delegasjonen holder til i Eurovision-byen Liverpool.

– Jeg ønsker deg så lykke til, sier Bettan.

– Tusen hjertelig takk, svarer Alessandra Mele, årets norske deltaker,

– Du er så sterk, har en så sterk låt og et så fint show med danserne dine. Og du synger helt fantastisk. Så dette går bra, oppmuntrer den erfarne norsk-svenske artisten.

Ros fra Bettan

Hun møtte også temaet rundt årets norske deltaker og berømmer dem for måten de støtter Alessandra på.

– Det virker som du har verdens beste team rundt deg. Så bare gjør det du skal, og sats på det du gjør. Du har full kontroll, sier Bettan.

[ Quiz: Hva kan du om Eurovision? ]

– Glemmer hvor heldig man er

I halvannen uke har det norske teamet vært i Liverpool.

– Det har skjedd mye. Noen ganger når det blir så mye, glemmer jeg hvor heldig man er, sier Alessandra.

– Det gjelder å satse på de tingene som er viktig for deg. At du får hvile, men samtidig har den greia inni deg med å «gønne» på, for det er bare denne uka, oppfordrer Bettan, som selv har deltatt i fire Eurovision-finaler.

Sang vinnerlåten

De siste dagene har Elisabeth Andressen vært i Liverpool for å opptre sammen med bandet One More Time på Euroclub, et fast arrangement i forbindelse med Eurovision Song Contest.

Blant annet framførte de «La det swinge», som Andreassen sammen med Hanne Krogh i Bobbysocks vant finalen med i 1985.

Bettan tror fem land kommer til å kjempe om seieren: Sverige, Finland, Norge, Spania og Frankrike.

[ Eurovision-danser Reno fra Veitvet: – Får jo litt adrenalinkick ]

Først på scenen

Alessandra Mele er første artist på scenen i tirsdagens semifinale og framfører låten «Queen of Kings». Også svenske Loreen og finske Käärijä, de to aller største favorittene, deltar der.

Av de 15 deltakerlandene i første semifinale går ti til finalen lørdag.

[ De beste og verste minnene fra Eurovision ]