USAs finansminister sier gjeldstaket må heves

Dersom gjeldstaket ikke heves, kan ikke regjeringen låne mer penger og vil dermed ikke kunne dekke løpende utgifter og betjene eksisterende gjeld.

– Dersom statsgjelden misligholdes, vil det være et stort slag mot USAs økonomi. President Joe Biden vil måtte treffe tiltak dersom gjeldstaket ikke heves, men det finnes ingen gode alternativer, sier Yellen i et intervju med TV-kanalen CNBC mandag. Hun sier avstanden mellom presidenten og republikanerne i Kongressen er stor i denne saken.

– Vi trenger å diskutere og komme fram til kompromisser om finanspolitikken i en normal budsjettprosess, men ikke med en pistol rettet mot det amerikanske folkets hode, sier finansministeren.

Yellen mener den eneste løsningen som vil sørge for en sunn økonomi og finanssystem er at Kongressen gir regjeringen lov til å låne mer penger.

Finansministeren sier også at det fortsatt er press på enkelte regionale og lokale banker i USA, men mener det er nok kapital og likviditet i banksystemet. Hun sier de regionale bankene bidrar til konkurranse og at mangfoldet i banksystemet er en styrke.

Hun sier også at hun tror det er mulig å få bukt med prisveksten selv med et fortsatt sterkt arbeidsmarked og at presset på arbeidsmarkedet er avtagende. Hun kan ikke utelukke en resesjon, men mener det ikke er det mest sannsynlige scenarioet.

