Bildrapssiktelse mot mann som kjørte inn i folkemengde i Texas

Myndighetene mistenker 34 år gamle George Alvarez for å ha mistet kontrollen over bilen sin etter å ha kjørt på rødt lys. Deretter kjørte han inne i en gruppe venezuelanere utenfor et migrantsenter.

Politisjefen sier Alvarez er siktet for åtte tilfeller av uaktsomt drap og ti tilfeller av angrep med et dødelig våpen.

Sjefen ved migrantsenteret, Victor Maldonado, sier bilen – en Range Rover – kjørte opp på fortauskanten, veltet og fortsatte rundt 60 meter fremover. Noen fotgjengere som befant seg rundt ti meter unna den første gruppen som ble påkjørt, ble også truffet, sier Maldonado. Vitner holdt igjen sjåføren da han forsøkte å løpet fra stedet og hadde kontroll på ham til politiet kom.

Det er tatt blodprøve av sjåføren, som også fikk behandling for skader han pådro seg. Det var ingen andre i bilen.

