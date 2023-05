Ni drept i masseskyting i Texas – guvernør raser: – Gjør den fordømte jobben deres

Minst ni personer – blant dem gjerningsmannen – ble drept i en masseskyting i Texas. Skytingen skjedde på et populært kjøpesenter i Dallas-forstaden Allen.

– Er dette frihet? Å bli skutt på et kjøpesenter? Å bli skutt på skolen? Å bli skutt i kirken? Å bli skutt på kino? skriver Newsom på Twitter.

– Vi er blitt en nasjon som er mer opptatt av retten til å drepe enn retten til å leve. Det er ikke dette det amerikanske folket vil ha. Gjør den fordømte jobben deres, Kongressen, skriver han.

Målinger har vist at et flertall av amerikanere ønsker strengere våpenlover. Men det har vist seg vanskelig å få flertall for i Kongressen.

[ Video av mann som kveles på T-banen i New York opprører – usikkert om det kan straffes ]