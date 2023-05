Leder for antimonarkistisk gruppe løslatt i Storbritannia

Smith og flere andre motstandere av det britiske kongedømmet ble pågrepet i London sentrum få timer før kong Charles ble kronet lørdag.

Ifølge Republic ble Smith løslatt lørdag kveld, 16 timer etter at han ble pågrepet.

Politiet i London brukte nye fullmakter til å pågripe over 50 personer for å hindre protester og uro i forbindelse med kroningen. Flere har kritisert politiet for pågripelsene.

Den britiske avisen Daily Mail meldte i april at enkelte demonstranter planla å utløse voldtektsalarmer under prosesjonen for å skremme hestene. Avisen har også meldt at klimaaktivister planla protester.

Blant dem som ble pågrepet lørdag, var medlemmer av aktivistgruppen Just Stop Oil.

Republic hadde ifølge Smith igjen planer om å forstyrre prosesjonen, men de planla å stå langs ruten med plakater og T-skjorter med slagordet «Not My King».

– Ikke ta feil! Det er ikke lenger en rett å demonstrere fredelig i Storbritannia, skriver Smith på Twitter.

– Jeg er blitt fortalt mange ganger at monarken er der for å forsvare våre friheter. Nå er våre friheter under angrep i hans navn, skriver han videre.

Demonstrasjon før kroningen Før lørdagens kroningsseremoni er det flere som har tatt til gatene for å protestere mot monarkiet og kong Charles.

