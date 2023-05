Japan og Sør-Korea legger konfliktene bak seg

De to asiatiske nabolandene, som begge er nært alliert med USA, har lenge hatt en konflikt gående som strekker seg tilbake til Japans brutale kolonistyre fra 1910–1945.

– Mitt hjerte verker over at så mange mennesker gikk gjennom en så vanskelig og trist erfaring i den tøffe situasjonen som rådet på den tiden, sa Kishida etter toppmøtet med president Yoon Suk-yeol.

Siden 2018 har de også hatt en økonomisk feide gående med stadige nye straffetiltak. Årsaken er at Sør-Koreas høyesterett ga japanske selskaper ordre om å gi erstatning til krigsofre som ble utsatt for tvangsarbeid.

Kjennelsen førte til kraftige reaksjoner i Japan, som nektet å betale.

Men etter at Yoon ble sørkoreansk president i fjor, har forholdet tinet opp. Han har lovet å gi ofrene erstatning, men uten å involvere Japan.

Beslutningen har ikke vært populær blant de sørkoreanske ofrene, som fortsatt ønsker en full beklagelse fra Japan og erstatning fra de japanske selskapene. Ifølge sørkoreanske myndigheter har mange av dem etter hvert godtatt avtalen likevel.

Under søndagens toppmøte ble de to lederne enige om et tettere samarbeid og stå sammen i møte med blant annet trusselen fra Nord-Korea og den økonomiske konkurransen fra Kina.

Det er første gang en japansk leder besøker Seoul på tolv år. I mars var imidlertid Yoon på besøk i Tokyo. Men søndagens toppmøte har de to forsøkt å komme videre og få slutt på uvennskapet som har preget forholdet mellom landene i lang tid.

