Erdogan kaller valgmotstanderen sin «en fyllik»

Det skjedde under en tale til flere hundre tusen tilhengere i Istanbul.

I talen sa Erdogan at Kilicdaroglu «kan drikke så mye han vil», men at folket ikke vil overlate landet til «en fyllik».

Han gjentok også anklagene om at valgmotstanderen samarbeider med terrorister. Han har tidligere hevdet at Kilicdaroglus allianse, som består av seks partier, har bånd til den militante kurdiske gruppen PKK, noe valgmotstanderen nekter for.

