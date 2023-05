Tankesmie: Russland nedprioriterer Bakhmut og Wagner-gruppen

Det setter samtidig leiesoldatselskapet Wagner-gruppen i en skvis, skriver tankesmia Institute for the study of war (ISW).

De viser til en video der en tydelig opprørt Wagner-sjef Jevgenij Prigozjin i sterke ordelag kritiserer Moskva for ikke å sende nok ammunisjon til slaget om Bakhmut.

– Hans tydelige sinne antyder at det russiske forsvarsdepartementet nedprioriterer Bakhmut og retter fokuset andre steder, noe som virkelig kan bringe Wagner-gruppens evne til å operere effektivt i fare, skriver ISW.

De mener at Wagner-gruppen ikke har gitt opp målet om å erobre Bakhmut, til tross for at de ikke har klart det ennå etter langvarige og svært harde kamper.

ISW skriver at det ikke bare er i Bakhmut at de russiske offensivene har stanset opp. Tankesmia mener det tyder på at de forbereder seg på den lenge varslede ukrainske offensiven.

– De går trolig over på defensiven. Det er en operasjonell sunn avgjørelse fra Russland, skriver tankesmia.

[ Wagner-gruppen sier de trekker seg ut av Bakhmut 10. mai ]

[ Lavrov med trusler etter angivelig droneangrep mot Kreml: – Vi vil svare ]