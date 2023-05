Trump får frist hvis han vil forklare seg i voldtektssak

Skribenten E. Jean Carroll har gått til sak mot Trump med anklager om at han voldtok henne på 1990-tallet. Hun har saksøkt Trump for ærekrenkelser da han gikk offentlig ut med anklagen og benektet den.

Torsdag forklarte en av Varrols nære venner, Carol Martin, seg. Hun sa at hun trodde på Carroll da hun først fikk høre om anklagene – og at hun fortsatt tror på henne, skriver The Guardian.

Martin sier at hun ga Carroll råd om ikke å gå ut offentlig med anklagene, ettersom de var mot Donald Trump og han hadde makt.

Trump har hintet om at han ville møte i retten og tilbakevise Carrols påstander, men advokaten hans sa torsdag at han frasier seg retten til å vitne. Dommeren i saken har imidlertid gitt Trump en frist søndag klokka 17 til å avgjøre om han vil vitne.

Hvis ikke, er vitneførselen i saken ferdig og det er nå opp til juryen på tre kvinner og seks menn om å komme med sin dom.

