To netter i telt: – Kong Charles er fantastisk!

LONDON (Dagsavisen): – Vi har hotell like ved her, men det begynte å bli så fullt her, så vi bestemte oss for å kjøpe et telt og sette det opp for å sikre oss en plass, forteller Paula Healy.

Sammen med datteren og niesen har hun tatt turen fra Macclesfield sør for Manchester. Allerede torsdag, to dager før kroningen av kong Charles, måtte teltet opp. Nå har de sikret seg å få et glimt av de kongelige når de ruller forbi i forgylt vogn lørdag formiddag.

– Fantastisk

I flere dager har det sydet rundt Buckingham Palace og The Mall, paradegaten som strekker seg fra slottet. To dager før kroningen hadde det allerede fylt seg opp med telt langs hele The Mall, og turister og medier fra hele verden tar bilder og filmer. Gjerdene ble tidlig satt opp langs ruten for prosesjonen, som skal gå fra Buckingham Palace til Westminster Abbey, der seremonien skal foregå.

– Vi bestilte tur med en gang datoen var kunngjort. Vi var her under dronningjubileet også, vi er store kongefans. Jeg tror vi kommer til å få det fantastisk, sier Paula Healey, som er full av lovord om kongeparet.

– Jeg syns kong Charles er fantastisk! Jeg mener han har vært en utmerket prins. Han har jobbet så hardt, og han har ventet lenge. Jeg tror han blir en utmerket konge. Jeg liker Camilla, til tross for hva mange sier. Hun er hans livs kjærlighet, og hun har stått ved hans side og støttet ham. Hun har vært fantastisk, sier Healey.

The Mall ble fylt opp av telt allerede torsdag. Leanne Moore og Paula Healey er blant de mest ivrige. (Åsne Gullikstad)

At William og Kate kommer etter, er et pluss, mener hun.

– Mange liker ikke Charles på grunn av hele denne Diana-sagaen. Ja, det var veldig trist, men tidene forandrer seg og folk går videre. Charles er ikke ung, men de yngre kongelige vil komme enda mer fram etter hvert, og for yngre folk er det nok lettere å forholde seg til dem.

Artikkelen fortsetter etter videoen:

Telter i to netter for å se kroningen (Åsne Gullikstad)

En del av historien

Paula Healey tror definitivt at det britiske monarkiet vil bestå.

– Jeg klarer ikke å se for meg at monarkiet vil forsvinne. Det er en så stor del av britisk historie. Se hvor mange som er her! Tenk hvor mange turister som kommer hit. Da vi var her under dronningjubileet kom det en million turister. Folk sier de koster oss mange penger. Ja, det gjør de, men de bringer inn mange penger også. Ikke kom og fortell meg at ikke folk liker monarkiet!

Mannen hennes har imidlertid holdt seg hjemme.

– Han er ikke imot dem, men dette er ikke hans greie. Han ville ikke sovet i telt her, ler Healey.

Men både datteren og niesen er like opptatt av kongefamilien som henne.

– Tror dere at dere vil få sove godt her?

– Nei! Men man ser ikke dette ofte. Om vi ikke får sove på to dager er det greit for å få med seg dette!

Dro fra USA

Noen har tatt turen enda lenger. Litt lenger bort langs The Mall er amerikanske flagg blandet med det britiske. Vennene Mari Boepple og Paula Caruthers har reist fra USA; fra Houston i Texas og Atlanta i Georgia.

Mari Boepple fra Texas og Paula Caruthers fra Georgia la ferien sin til dette tidspunktet for å få med seg kroningen. (Åsne Gullikstad)

– Vi planla ferien etter kroningen. Vi kom hit under det kongelige bryllupet i 2011, og hadde det så fantastisk at vi ville gjøre dette igjen. Så snart de sa det ville bli kroning, bestemte vi oss, forteller Mari Boepple.

Hun tror Charles og Camilla kommer til å bli en veldig god konge og dronning.

– Han har hatt mange års opplæring fra de beste, og vi ønsker ham alt godt.

– Skulle du ønske dere hadde en kongefamilie i USA også?

– Nei, jeg er veldig fornøyd med at det er slik det er. Det er jo en så stor del av historien her. Det ville bare ikke vært riktig å ha det i USA.

70 år siden sist

London-politiet kommer til å ha minst 11.500 politifolk i gatene lørdag – inkluderte 9.000 langs ruten for prosesjonen. Nesten 30.000 politifolk vil være involvert i alle arrangementer som holdes denne langhelgen.

Kroningen preger bybildet. Her fra Trafalgar Square. (Åsne Gullikstad)

Kroningen skjer 70 år etter kroningen av Charles’ mor, dronning Elizabeth. Hun ble kronet 2. juni 1953, en seremoni som ble fulgt av 20 millioner TV-seere. Hun var kun 27 år, mens Charles er 74.

Seremonien finner sted i Westminster Abbey kl. 11 lokal tid, kl. 12 norsk tid. Før det skal kong Charles og dronning Camilla være en del av prosesjonen som starter fra Buckingham Palace og gjør en sving sør for Trafalgar Square før den ankommer kirken.

Westminster Abbey passes godt på. Her skal seremonien foregå. (Åsne Gullikstad)

Det blir satt opp storskjermer i de store parkene sentralt i byen slik at flest mulig kan følge seremonien og samtidig få med seg stemningen i byen.

Søndag er det planlagt gatefester over hele landet. Mandag har britene fått en ekstra fridag, slik de ofte får i forbindelse med en stor kongelig feiring.

En blomstrende by er klar for fest. (Åsne Gullikstad)

Hva som blir den neste store kongelige begivenheten, vet man ikke. Men det går ikke 70 år til neste kroning. Paula Healey kommer tilbake, uansett hva det er.

– Vi kommer til å fortsette å komme! Jeg elsker pomp og prakt. Se rundt deg, man ser at folk elsker det! De kommer alltid når noe skjer.

---

Kroningen av kong Charles – time for time

Tidspunktene er i norsk tid.

Klokken 7: Publikumsområdene rundt prosesjonsruten og Westminster Abbey åpnes.

Klokken 8: Gjestene begynner å ankomme Westminster Abbey.

Klokken 10.30-11.45: Statsoverhoder, regjeringsmedlemmer, kongelige og andre høytstående gjester ankommer Westminster Abbey

Klokken 11.20: Kong Charles og dronning Camilla drar fra Buckingham Palace til Westminster Abbey. Turen kalles kongeprosesjonen.

Klokken 11.50: Kongeparet ankommer Westminster Abbey.

Klokken 12: Kroningsseremonien starter.

Klokken 13: Kong Charles får St. Edwards-kronen plassert på hodet og blir formelt kronet til konge. Salutt over hele landet.

Klokken 14: Kongeparet drar tilbake fra Westminster Abbey til Buckingham Palace i det som kalles kroningsprosesjonen.

Klokken 15.15: Kongeparet og øvrige medlemmer av den britiske kongefamilien hilser folket fra balkongen på Buckingham Palace.

---