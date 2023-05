Labour øyner maktskifte

LONDON (Dagsavisen): Lokalvalgene som ble holdt torsdag i England hadde betydning langt utenfor kommunestyrene, fordi det ble ansatt som den største testen på den politiske stemningen før neste parlamentsvalg holdes i 2024.

Fredag ettermiddag var opptellingen kun halvveis, men underveis var det klart at De konservative har gått på store tap, mens Labour og Liberaldemokratene har gjort innhogg.

Det tyder på at neste parlamentsvalg kan gi maktskifte, dersom ikke vinden snur radikalt igjen. De konservative har hatt regjeringsmakt i Storbritannia helt siden 2010, som vil bli 14 år neste år.

Dyp trøbbel

Det ble tidlig klart at Labour har vunnet viktige kretser som Medway, Plymouth, Swindon og Stoke-on-Trent. Det gjør partileder Keir Starmer svært optimistisk før parlamentsvalget neste år:

– Dette er viktige kretser når vi går inn i neste valg. Og la det være helt klart: Dette betyr at vi er på kurs mot et Labour-flertall ved neste valg – veldig, veldig gode resultater for oss, sa Starmer fredag.

Analytikere mener imidlertid at resultatene ikke var så sterke at Labour kan være sikre på et rent flertall i neste parlamentsvalg, men at det er stor sannsynlighet for at det De konservative må vike plassen. Liberaldemokratene, det tredje største partiet i landet, har nemlig også gjort det bra, og har tatt mange plasser fra De konservative, spesielt i konservative områder sør i England. Toryene har særlig tapt mye i områder som i stor grad stemte mot brexit, viser analyser.

– Stemmene som er telt over natten bekrefter at De konservative er i dyp trøbbel, sier valganalytiker og professor John Curtice i en analyse hos BBC.

Ikke hele landet

Den politiske vinden i England er svært viktig for resultatene i parlamentsvalg i Storbritannia, siden det er den største og mest folkerike nasjonen i Storbritannia. Men lokalvalgene blir holdt på ulike tidspunkt, og det ble ikke holdt valg torsdag i London, Skottland, Wales eller Nord-Irland. Sistnevnte holder valg om to uker.

Blant annet er Skottland viktig for Labour dersom partiet skal gjøre det veldig bra i et parlamentsvalg. I det siste har Det skotske nasjonalistpartiet (SNP) dominert i Skottland, men Labour håper å gjøre innhogg igjen der før neste valg.

På nasjonale målinger ligger Labour 16 prosentpoeng foran De konservative – partiet har 44 prosent, mens toryene har 28 prosent på en oversikt over samlede målinger på nettstedet Politico. Labour har ledet over De konservative siden november 2021, da pilene krysset hverandre.

Før det hadde De konservative stort sett ledet siden 2015, og vant et brakvalg med Boris Johnson i 2019, som lovet å få brexit gjennomført. Til tross for at De konservative har hatt makten helt siden 2010, klarte Labour som opposisjonsparti i lang tid aldri få overtaket på målingene. Men pilene snudde altså i november 2021, da det begynte å bli sterk negativ oppmerksomhet blant annet rundt Boris Johnson og selskapene under pandemien.

Forspranget til Labour har likevel dalt siden høsten 2022, da gapet var gigantisk. Da hadde Labour 52 prosent oppslutning på det meste, og toryene 22 prosent. Dette var i forbindelse med at landet byttet konservativ statsminister to ganger i løpet av få uker: Først fra Boris Johnson til Liz Truss, og så fra Truss til Rishi Sunak.

Britiske valg avgjøres uansett kun ut fra resultatene i hver enkelt krets, der systemet er slik at det største partiet vinner kretsens eneste representant. Men målingene sier likevel noe som hvilken vei det blåser.

Det dårlige lokalvalget for De konservative skyldes trolig både håndteringen av de harde økonomiske tidene og mye kaos i partiet før Rishi Sunak ble statsminister, mener flere analytikere. (PHIL NOBLE/Reuters)

Den økonomiske krisen med økte levekostnader, kombinert med kaoset som har preget Det konservative partiet det siste året, trekkes fram som forklaringer på hvorfor toryene nå gjør det dårlig.

Neste parlamentsvalg i Storbritannia må holdes aller senest i januar 2025, men er ventet å bli holdt i 2024, muligens på høsten – selv om britiske valg de siste 40 år har hatt tradisjon for å bli holdt på våren.

