Tre palestinere drept av israelske soldater på Vestbredden

Palestinske myndigheter har bekreftet at tre personer er drept i en israelsk militæroperasjon i Nablus på den okkuperte Vestbredden torsdag morgen. Men de har ikke identifisert dem.

Det israelske militæret sier at alle tre var ettersøkt i forbindelse med at en britisk-israelsk kvinne og hennes to døtre på 16 og 20 år ble skutt og drept for cirka fire uker siden. De tre ble truffet da bilen deres ble beskutt i Jordandalen, der de bodde i en ulovlig bosetning.

Israel har i nesten et år gjennomført militæroperasjoner mot palestinske landsbyer og byer nesten hver eneste natt. Opptrappingen kom etter at flere sivile israelere ble drept av palestinere i israelske byer.

Palestinerne opplever de israelske operasjonene som enda en forsterkning av den 56 år lange okkupasjonen av områder som har vært ment å utgjøre en selvstendig palestinsk stat - en drøm som er blitt stadig fjernere på grunn av de mange israelske bosettingene.

Siden militæroperasjonene startet for snart et år siden, har om lag 250 palestinere blitt drept, mens nesten 50 personer er blitt drept i palestinske angrep i den samme perioden.

