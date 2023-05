FN slår alarm: – Haiti er på randen av avgrunnen

Turk gjentok en appell til FNs sikkerhetsråd om øyeblikkelig internasjonal intervensjon i Haiti. FN mener det internasjonale samfunn må sende en spesialstyrke som kan hjelpe Haitis eget politi gjenopprette lov og orden.

– Statens totale mangel på evne til å opprettholde menneskerettighetene har fullstendig undergravet befolkningens tillit, sa Turk og la til at han besøkte landet i februar og konstaterte at det svever over avgrunnen.

Haiti, som er det fattigste landet på den vestlige halvkule, er inne i en dyp krise siden president Jovenel Moïse ble drept i juli 2021. Voldelige bander har nå kontroll over størsteparten av hovedstaden Port-au-Prince.

Turk sa den sosiale kontrakten i landet har kollapset, og at lovløsheten i landet er en menneskerettighetskrise som krever et robust svar.