Nye kamper i Sudan på første dag av våpenhvilen

Artilleri kunne også høres i nabobyene Omdurman og Bahri, trass i at både regjeringshæren og RSF-militsen dagen før var enige om en sju dagers våpenhvile i forlengelsen av den som utløp onsdag kveld. Nå ser det mørkt ut for våpenhvilen.

Begge parter ser ut til å forsøke å tilkjempe seg kontroll over mest mulig territorium før eventuelle forhandlinger, selv om lederne for de to partene har vist liten vilje til å vurdere samtaler etter snart tre uker med harde kamper.

Regjeringshæren ser torsdag morgen ut til å forsøke å presse RSF-krigere bort fra områdene rundt presidentpalasset og hærens hovedkvarter i Khartoum. Folk meldte om både eksplosjoner og skuddveksling i byens gater.

– Siden i går kveld og i morges har det vært flyangrep og lyden av kamper. Vi er i en situasjon med permanent terror fordi kampene finner sted rundt sentrene for byens boligområder. Vi aner ikke når d

[ Tar til orde for å «eliminere» Zelenskyj: – Har ikke andre muligheter ]

ette marerittet er over, sier ingeniøren Al-Sadiq Ahmed.





Minst 550 mennesker er drept og nesten 5.000 såret siden kampene brøt ut mellom regjeringsstyrkene til general Abdel Fattah al-Burhan og RSF-lederen general Mohammed Hamdan Dagalo 15. april.

FNs generalsekretær António Guterres sa onsdag at FN ble tatt på senga av kampene fordi de hadde håp om at forhandlinger skulle løse konflikten mellom Burhan og Dagalo.

FNs nødhjelpssjef Martin Griffiths kom tirsdag til Port Sudan for å forsøke å koordinere humanitær bistand midt i en krigssituasjon, etter at seks lastebiler med matvarehjelp fra Verdens matvareprogram ble plyndret på veien til Darfur.