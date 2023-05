EU advarer Russland mot å bruke angivelig droneangrep for å trappe opp Ukraina-krigen

– Det er dette som bekymrer oss. Dette kan brukes til å rettferdiggjøre ytterligere mobilisering, flere soldater og flere angrep på Ukraina, sier han.

Russland beskylder Ukraina og USA for å stå bak droneangrepet mot Kreml natt til onsdag. Begge landene avviser anklagene.

– Jeg har lyttet til president Zelenskyj. Han sier klart og tydelig at Ukraina ikke er involvert i angrepet, at de forsvarer landet sitt, men at de kjemper på eget område, og at de ikke angriper russisk territorium, sier Borrell.

Som svar på Borrells advarsel, har Russlands tidligere president Dmitrij Medvedev tvitret at det angivelige angrepet «nettopp vil føre til en eskalering av konflikten».

– Det er akkurat dette Washington og mange idioter i Brussel ønsker, skriver han.

Videoopptak viser to droner på vei mot Kreml i sentrum av den russiske hovedstaden, hvorav den ene eksploderte. Dronen gjorde imidlertid ingen skade, ifølge russiske myndigheter. De har kalt episoden for et drapsforsøk på president Vladimir Putin og har varslet mulig gjengjeldelse.

