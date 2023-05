Biden deltok på «toppmøte» om kunstig intelligens

I utgangspunktet var det visepresident Kamala Harris som var vert for møtet. President Joe Biden var til stede en kort periode, ifølge en kilde i Det hvite hus.

– Privat sektor har et etisk, moralsk og juridisk ansvar for å sikre at deres produkter er trygge og sikre, sier Harris i en uttalelse.

Samtidig opplyser Biden-administrasjonen at 140 millioner dollar skal brukes på å opprette sju nye forskningsinstitutter som skal sikre KI-utvikling som er etisk og tjener fellesskapets beste.

Google-sjef Sundar Pichai, Microsofts toppsjef Satya Nadella og OpenAIs sjef Sam Altman deltok på møtet. Det gjorde også Bidens stabssjef Jeff Zients og USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver Jake Sullivan.

OpenAI står bak den mye omtalte tekstroboten ChatGPT.