Sverige skjerper terrorlovene

Lovendringen, som forbyr deltakelse i en terrororganisasjon, fikk støtte av 268 av Riksdagens 349 medlemmer. Den trer i kraft 1. juni.

Da blir det straffbart å oppbevare materiell, sette opp stand, etablere møtelokaler, holde aktiviteter, lage mat til eller transportere medlemmer av terroristorganisasjoner.

Sverige har jobbet med strengere terrorlover siden terrorangrepet i Stockholm i 2017, der seks personer ble drept. Endringen er likevel blitt koblet eksplisitt til Tyrkias Nato-krav av regjeringen.

Tyrkia har kritisert Sverige for å ta for lett på tilhengere av den væpnede kurdiske gruppen PKK. Gruppen regnes som en terrororganisasjon både av EU og USA. Det er ikke uvanlig at det veives med PKK-flag ved prokurdiske demonstrasjoner i Sverige.