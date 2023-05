Norge best på pressefrihet – men i verden har journalistikken stadig dårligere kår

– Journalistikken er truet av propaganda og stadig mer sofistikerte forfalskninger, konkluderer Reportere uten grenser (RSF) i forbindelse med sin pressefrihetsindeks.

Den ble publisert onsdag, som også er Verdensdagen for pressefrihet.

Norge troner igjen øverst på indeksen. Det vil si at norske medier ifølge RSF nyter den beste pressefriheten i verden.

Men i 70 prosent av de 180 landene som er med på indeksen, blir journalistikkens kår vurdert å være «dårlig», og i kun åtte land er den «god». Helt nederst ligger Nord-Korea.

– Flom av desinformasjon

I år setter RSF fokuset på utallige former for desinformasjon som oversvømmer de troverdige nyhetene – et problem som er blitt verre med utviklingen av kunstig intelligens (KI).

– Det er teknologiindustrien som gjør det mulig å produsere, distribuere og forsterke desinformasjon, sier RSFs generalsekretær Christophe Deloire.

– Troverdig informasjon drukner i en syndflod av desinformasjon. Vi blir stadig dårligere stand til å kunne oppfatte forskjellene mellom det virkelige og det kunstige, det sanne og det falske, sier han.

Kritikk mot Musk

Som et kroneksempel trekker han fram Elon Musk, som overtok Twitter i slutten av 2022. I rapporten kritiseres hans nye verifikasjonssystem, som brukere må betale for. RSF mener at Musk med dette presser en vilkårlig, betalingsbasert tilnærming til informasjon til det ytterste.

Også FNs generalsekretær António Guterres kommenterer situasjonen.

– Pressefriheten er under angrep i alle verdenshjørner, sier han.

Han fordømmer angrepene på journalister og spredningen av desinformasjon.

– All vår frihet er avhengig av pressefrihet. Det er grunnlaget for demokrati og rettferdighet, og det er menneskerettighetenes livsnerve, sa han i en tale tirsdag.

Han mener at pressefriheten er under angrep i hele verden, og viser til at journalister blir trakassert, skremt, pågrepet, fengslet og også drept.

Nesten 60 drept

Ifølge Reportere uten grenser ble 55 journalister og fire mediearbeidere drept på jobb i fjor.

Også Guterres er urolig for utviklingen av spredningen av usanne nyheter.

– Sannheten er truet av desinformasjon og hatytringer og forsøk på å fjerne skillet mellom fakta og fiksjon, mellom vitenskap og konspirasjon, sa han.

FN-sjefen beklaget også for at store deler av mediebransjen hviler i hendene på noen få svært mektige aktører, og at det har ført til en kollaps av den frie pressen.

