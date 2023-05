Minst 127 døde etter kraftig nedbør og unormal flom i Rwanda

– Det regnet kraftig hele natten, noe som har forårsaket enorme lidelser, sier François Habitegeko, guvernøren i Western-provinsen vest i landet, til nyhetsbyrået Reuters.

– Vi har mistet mange liv og familier, tilføyer han og forteller at mange er skadd og innesperret i husene sine, og at det jobbes for å redde så mange som mulig. Regnet har ført til oversvømmelser langs elven Sebeya.

Avisa New Times skriver at det aldri før er registrert så mange døde på så kort tid på grunn av et naturfenomen i Rwanda.

De vestlige og nordlige delene av Rwanda, inkludert hovedstaden Kigali, er svært kuperte og derfor utsatt for jordskred i regntiden.

Nedbøren startet i forrige uke og førte til jordskred som feide bort flere hus, og stengte veier som gjorde rammede områder utilgjengelige.

Også i nabolandet Uganda har det vært uvanlig kraftig nedbør og flere dødsfall.

