Luftkrigsekspert mener droneangrep får Putin til å se sårbar ut

– Av alle angrep på mål inne i Russland må dette være det med størst symbolverdi, sier Haga til NTB. Han er førsteamanuensis ved Luftkrigsskolen.

Han påpeker at kuppelen som blir truffet i en video som angivelig viser angrepet, tilhører det som formelt er Putins arbeidsresidens i Moskva.

– Det er jevnt og stadig blitt sagt at Russland vil bruke slike angrep som påskudd til et større angrep mot sivile, Ukraina hevder det igjen nå. Hvordan kan vi tolke det og er det sannsynlig?

– Det er ikke umulig. Men jeg synes dette angrepet – som får Putin til å se sårbar ut, ikke helt passer til en slik provokasjon, svarer Haga.

Luftkrigseksperten mener samtidig at dronen trolig ikke kommer fra Ukraina, og at det er vanskelig å se at Ukraina vil tjene mye på et slikt angrep.

– Det kan ha vært ukrainske «frilansere» som jobber på eget initiativ, eller en eller annen russisk motstandsgruppe. Helt siden starten av krigen har det vært forskjellige russiske grupper som har bedrevet sabotasje og angrep på mål med både praktisk og symbolsk verdi, sier han.

