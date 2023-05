Ifølge avisa Pravda Ukraina har alarmen gått i minst tolv av landets 24 fylker. Det er foreløpig uklart om det har vært noen angrep.

Russiske styresmakter anklaget onsdag Ukraina for å ha gjennomført et droneangrep mot Kreml i Moskva. De kaller det et attentatforsøk mot president Vladimir Putin, og har uttalt at de forbeholder seg retten til å svare når og hvor de føler det passer. Ukraina nekter all involvering i angrepet.