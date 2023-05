Blir han neste britiske statsminister? Torsdag kan gi en pekepinn

I skyggen av den kommende kroningen av kong Charles lørdag holdes det lokalvalg i England torsdag. Der skal det avgjøres hvem som får kontroll over kommunestyrene, men lokale valg har også en annen viktig effekt: De sier noe om den politiske stemningen i landet i forkant av neste parlamentsvalg. Det ventes å bli holdt i 2024.

Torsdag blir den største politiske testen før neste parlamentsvalg.

Spørsmålet er hvor godt Labour gjør det og hvor dårlig De konservative gjør det, påpeker analytikere.

– Det vil si noe om hvor sannsynlig det er at Keir Starmer blir statsminister ved neste valg, skriver BBCs politiske redaktør, Chris Mason, i en analyse. Starmer er Labours leder.

På nasjonale målinger ligger nemlig Labour 16 prosentpoeng foran De konservative – partiet har 44 prosent, mens toryene har 28 prosent på en oversikt over samlede målinger på nettstedet Politico. Labour har ledet over De konservative siden november 2021, da pilene krysset hverandre.

Før det hadde De konservative stort sett ledet siden 2015, og vant et brakvalg med Boris Johnson i 2019, som lovet å få brexit gjennomført. Til tross for at De konservative har hatt makten helt siden 2010, klarte Labour som opposisjonsparti i lang tid aldri få overtaket på målingene. Men pilene snudde altså i november 2021, da det begynte å bli sterk negativ oppmerksomhet blant annet rundt Boris Johnson og selskapene under pandemien.

Forspranget til Labour har likevel dalt siden høsten 2022, da gapet var gigantisk. Da hadde Labour 52 prosent oppslutning på det meste, og toryene 22 prosent. Dette var i forbindelse med at landet byttet konservativ statsminister to ganger i løpet av få uker: Først fra Boris Johnson til Liz Truss, og så fra Truss til Rishi Sunak.

Etter kaos og bunnmålinger for De konservative høsten 2022 har det gått noe oppover på målingene etter at Rishi Sunak tok over som statsminister, men partiet ligger langt bak Labour. (NEIL HANNA/AFP)

Britiske valg avgjøres uansett kun ut fra resultatene i hver enkelt krets, der systemet er slik at det største partiet vinner kretsens eneste representant. Men målingene sier likevel noe som hvilken vei det blåser.

14 år

Neste parlamentsvalg i Storbritannia må holdes aller senest i januar 2025, men er ventet å bli holdt i 2024, muligens på høsten – selv om britiske valg de siste 40 år har hatt tradisjon for å bli holdt på våren.

Når neste valg holdes har De konservative hatt makten i hele 14 år i Storbritannia.

Det er England som holder lokalvalg torsdag. Det varierer hvor mange lokalvalg som holdes i Storbritannia fra gang til gang. Denne gang er det 40 millioner velgere som skal til urnene.

Det er stort sett i distriktene at lokalvalg holdes denne gang, og der er det i mange kommunestyrer De konservative som styrer. Det er også valg i noen byområder i Nord-England der Labour er mer dominerende. Men det holdes ikke valg i London – en by som tradisjonelt er et sterkt Labour-område.

