Mener Sverige må styrke beredskapen før Nato-medlemskap: – Har mye igjen å gjøre

Sverige er ikke tilstrekkelig forberedt på å håndtere en fremtidig krisesituasjon, eller i verste fall krig. Det kommer fram i en spørreundersøkelse blant Sveriges 21 fylkesstyrer, melder Expressen og Sveriges Radio.

Sveriges Radio har sendt ut en spørreundersøkelse til Sveriges 21 fylkesstyrer. Der fikk de mulighet til å svare på spørsmål om hvor rustet Sverige er til å bli fullverdige medlemmer av Nato.

– Mye igjen å gjøre

Til kanalen sier Leif Gustafson, beredskapsdirektør i Värmland, at Sverige har forbedringspotensial når det kommer til beredskap.

– Vår mangeårige satsing på en høy kriseberedskap passer veldig godt inn i Nato-strukturen, men det er også sånn at vi har mye igjen å gjøre. Et godt eksempel er våre forsyningssystemer, om vi snakker om elektrisitet eller mat, som ikke har den robustheten den burde hatt.

Spørreundersøkelsen viser at fylkesstyrene etterspør økte lagre av mat, medisinsk utstyr og drivstoff, og at det må sørges for at informasjon om for eksempel brukere av hjemmetjenesten finnes på papir, i fall elektrisitet eller digitale oppkoblinger forsvinner.

I 2014 gjennomførste det svenske forsvaret en stor øvelse i Stockholm-området. Beredskapen må styrkes enda mer om Sverige nå skal inn i Nato, mener fylkesstyrene i landet. (HENRIK MONTGOMERY / TT/NTB)

Ønsker viktig informasjon på papir

Mye av dette ansvaret faller på kommunene. Dermed trengs det mer ressurser, sier Jennie Berg, forsvarsdirektør i fylkesstyret Gävleborg.

– Det handler om at vi må styrke kommunene enda mer for å bedre forutsetningene for å fungere i en krise, eller i verste fall krig. Så kan det også handle om store investeringer som må gjøres i kommunaltekniske forsyninger, som drikkevann eller helse- og omsorgstjenesten, eller andre viktige oppdrag, sier han til kanalen.

Undersøkelsen viser at de fleste er enige om at Sverige har gode forutsetninger for å bli medlem i Nato, ettersom Sverige er et «velfungerende demokrati, med utviklet infrastruktur og høy tiltro til myndighetene.

– Det er viktig at vi kan bidra til Nato, ikke bare komme inn som en som trenger hjelp, men vi kommer også med sterke bidrag til Nato-systemet, sier Leif Gustafson til Sveriges Radio.

4. april i år ble Finland formelt tatt opp som Nato-medlem.

– Nå er det på tide at Sverige også blir med, sa Stoltenberg på en pressekonferanse i Brussel dagen etter.

Sverige søkte om å gå inn i Nato sammen med Finland, men står nå alene igjen. Det er ventet at landet følger etter, trolig før sommeren, skriver NTB.

