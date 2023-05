Hellas forbyr parti med nynazist-bakgrunn

Det er fordi gresk høyesterett har godkjent en lovendring som ble vedtatt i parlamentet i Aten i februar. Den diskvalifiserer partier som ledes av politikere som tidligere er straffedømt for alvorlige lovbrudd eller som ikke tjener «den frie funksjonen til den greske demokratiske grunnloven».

Hellenes ble grunnlagt av Ilias Kasidiaris, en straffedømt tidligere talsperson for det nynazistiske partiet Gyllent daggry, som nå er oppløst. Han ble i 2020 dømt til 13 års fengsel for flere angrep mot migranter og venstreorienterte politiske aktivister som skjedde mens han var leder for Gyllent daggry.

Forbudet støttes av de største greske partiene og blir opprettholdt til tross for at Hellenes i tolvte time gjorde endringer i partiledelsen.

Høyesteretts avgjørelse om å opprettholde lovendringen fra parlamentet kan påvirke utfallet av valget i Hellas. Valgets vinner vil sannsynligvis få en enklere jobb med å danne en ny regjering når færre partier er representert i nasjonalforsamlingen.

