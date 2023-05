Kriserammede First Republic Bank blir solgt

Myndighetene i California og banksikringsfondet FDIC kunngjorde mandag at en avtale var inngått.

JPMorgan Chase overtar alle innskuddene og det aller meste av verdiene.

First Republic Bank er den tredje banken med en viss størrelse som kollapser i USA på to måneder. De to andre var Silicon Valley Bank og Signature Bank som gikk over ende i mars.

Den største bankkollapsen i USAs historie var Washington Mutual under finanskrisen i 2008. Deretter følger First Republic Bank, Silicon Valley Bank og krypto-orienterte Signature Bank. Listen omfatter ikke investeringsbanker som Lehman Brothers.

[ «AOC» med hint om 2024-valg ]