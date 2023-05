«AOC» med hint om 2024-valg

Den innflytelsesrike demokraten, populært kalt «AOC», ble gjenvalgt fra New York til Representantenes hus i Kongressen i fjor. Hun regnes som en av de store profilene helt til venstre hos Demokratene og har en stor fanskare i sosiale medier.

Amerikanske medier har lenge spekulert i om 33-åringen ville rette blikket mot Senatet neste år. Men velgere som har hatt håp om det, vil nå bli skuffet.

– Hun planlegger ikke å stille til valg i Senatet i 2024, sier en talsperson for Ocasio-Cortez til Politico. Også Business Insider har omtalt saken.

AOC har blitt sett på som en mulig utfordrer til partifellen Kirsten Gillibrand i New York, men for sistnevnte ligger veien nå tilsynelatende åpen for gjenvalg.

Tilbake i 2021 svarte Ocasio-Cortez på spekulasjoner om et framtidig senat- eller presidentrace for egen del. Mange av tilhengerne hennes hadde da pekt på henne som en potensiell presidentkandidat i framtiden.

– Det er mye å legge på bare én person, sa kongresskvinnen den gang.

