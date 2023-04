Wagner-sjefen frykter ukrainsk offensiv

I et intervju med den russiske krigskorrespondenten Semjon Pegov søndag klagde Prigozjin også over at hans soldater sliter med mangel på ammunisjon.

– Vi har bare 10–15 prosent av granatene vi trenger, sa han og la skylda for det på den russiske forsvarsledelsen.

Prigozjin sa han venter at Ukraina setter i gang sin lenge ventede offensiv i midten av mai, og at en slik offensiv kan bli en tragedie for Russland.

Wagner-militsen har i månedsvis ledet an i det russiske angrepet på Bakhmut, som i dag er episenter for kampene i Ukraina. Han er alliert med president Vladimir Putin, men er også involvert i en maktkamp med det russiske militæret.

