Tidligere Twitter-sjef refser Elon Musks håndtering av mediet

Uttalelsen ble gitt da Dorsey fredag hadde en spørsmålstime med brukerne av hans nye app «Bluesky» – en utfordrer til Twitter. Da han ble spurt om han fortsatt trodde Musk var den ideelle eieren av Twitter, ga han et bryskt svar:

– Nei, sa Dorsey ifølge avisen Business Insider.

Dorsey mener imidlertid Musk var den eneste kandidaten som kunne kjøpe Twitter og «redde» selskapet fra å gå under. Twitter ville aldri overlevd som et offentlig selskap, fortsatte Dorsey.

Da avtalen på 44 milliarder dollar så ut til å rakne i fjor, truet Twitter-styret med å saksøke Musk for å tvinge fram avtalen.

– Etter det har alt gått galt. Var jeg optimistisk? Ja. Fikk jeg siste ord? Nei. Jeg synes Musk burde trukket seg fra avtalen.

Etter at Musk tok over Twitter i oktober i fjor, har han fått kraftig kritikk for hvordan han har drevet tjenesten. I tillegg til innføringen av omfattende permitteringer, har Musk blant annet begynt å kreve at folk skal betale for såkalte blå bekreftelsesmerker.

