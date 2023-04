Irans leder fordømte amerikansk tilstedeværelse i Irak

Under et møte mellom de to statslederne i Irans hovedstad Teheran lørdag, fordømte landets øverste leder Khamenei USAs militære tilstedeværelse i nabolandet Irak.

– Tilstedeværelsen av bare én amerikaner i Irak er én for mye, uttalte Khamenei ifølge den statlige iranske mediekanalen IRNA, melder CNN.

Khamenei hevdet videre at amerikanerne ikke er venner med noen.

– De er ikke engang lojale mot sine europeiske allierte, sa Iran-lederen videre mens han oppfordret til å utvide det bilaterale samarbeidet med nabolandet Irak.

Møtet mellom de to statslederne fant sted få uker etter at USAs forsvarsminister Lloyd Austin var på uanmeldt besøk i Irak. Austin gjestet Irak noen dager før 20-årsdagen for amerikanernes Irak-invasjon.

Austin uttalte:

– Amerikanske styrker vil bli værende i Irak på invitasjon fra irakiske myndigheter. Disse styrkene opererer i en rådgivende, assisterende og aktiverende rolle for å støtte den Irak-ledede kampen mot terrorisme. Dette er et kritisk oppdrag og vi er stolte av å støtte våre irakiske partnere, sa Austin ifølge CNN.

Etter det nylige møtet mellom lederne av Iran og Irak, understreket Iraks president Abdul Latif Rashid i en uttalelse viktigheten av Irak-Iran-relasjoner. Han svarte imidlertid ikke på Khameneis USA-fiendtlige uttalelser om amerikansk tilstedeværelse i Irak.

