Fagforeningstopp i Danmark trekker seg etter anklager om seksuell trakassering

Lizette Risgaard, som leder Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH), informerer om avgjørelsen i et innlegg på Facebook søndag morgen.

– For meg har det alltid vært avgjørende at fagbevegelsen og vår kamp står i forkant. Men nå kan jeg konstatere at informasjonen som spres fra flere sider, står i veien for den kampen. Derfor har jeg bestemt meg for å gå av som leder i FH, skriver hun.

De siste dagene har det vært store oppslag i Danmark om åtte yngre menn som har anklaget Risgaard for uønsket oppmerksomhet i form av berøring eller tafsing.

Hendelsene skal ha funnet sted både i jobbsammenheng og på fest over flere år.

Ekstern granskning

I etterkant av oppslagene har flere forbund under FH trukket støtten til Risgaard, og fredag valgte hovedstyret i FH å sette i gang en granskning av saken etter et ekstraordinært krisemøte.

I innlegget skriver Risgaard at det siste døgnet har vært tøft.

– Det har vært en av de vanskeligste avgjørelsene i livet mitt. For vår fagbevegelse. For de mange dyktige og flittige medarbeiderne våre. Og selvsagt for min familie og meg personlig.

FH tilsvarer norske LO. Nestleder Morten Skov er innsatt som fungerende FH-leder etter Risgaard. Han lover en grundig gjennomgang av saken.

– Den eksterne juridiske granskningen er satt i gang. En grundig undersøkelse er nødvendig og må utføres ordentlig og med respekt, sier han i en pressemelding.

Anklagene mot Risgaard har så langt ikke blitt en politisak.

– Svikt og maktmisbruk

FH-toppens beslutning om å trekke seg får støtte fra flere ledere i foreninger underordnet Fagbevægelsens Hovedorganisation.

– Det var den rette avgjørelsen. Vi skal være et tillitsfullt fellesskap, og medlemmene våre skal kunne stole på at vi lever opp til kravene vi stiller til oss selv, sier Henning Overgaard, leder for 3F.

Anja C. Larsen, leder for HK, mener anklagene mot Risgaard er svært alvorlige og kaller saken en «skjebnestund» for fagbevegelsen. Hun er glad FH-lederen trakk seg.

– Jeg er ikke i tvil om at HK har gjort rett ved å si at vi mistet tilliten til Lizette Risgaard. For det er dessverre helt klart for meg at det ikke er snakk om feil i denne saken. Dette taler om svikt og maktmisbruk, sier Larsen i en pressemelding.