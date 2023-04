Biden angrep medier – mener de forteller løgner

Uttalelsene fra den amerikanske presidenten falt lørdag, ifølge nyhetsbyrået Reuters, som hinter om at tematikken kan være en forsmak på Bidens forestående presidentkampanje.

Under den årlige middagen for korrespondentforeningen i det Det hvite hus, gikk Biden til angrep på nyhetsmedier, som han mener forteller løgner for å profittere på dem, tilegne seg makt og bidra til å bygge opp hat.

– Løgner basert på konspirasjon og ondskap, gjentatt igjen og igjen, designet for å skape en syklus av sinne og hat og til og med vold, sa Biden, ifølge Reuters.

I sammenheng med uttalelsene serverte han vitser rettet mot Fox News. Ingen andre medier ble navngitt.

Biden refererte til «sannhet begravet i løgner», tilsynelatende som en referanse til konspirasjonsteoriene om at hans egen valgseier i 2020 kom som et resultat av organisert stemmejuks.

Tidligere i april inngikk Fox Corp, selskapet bak nyhetskanalen Fox News, et forlik i søksmålet fra Dominion Voting Systems. Forliket kom på 787 millioner dollar, som følge av nyhetskanalens falske anklager om at Bidens valgseier var manipulert.

Bidens noe spøkefulle utfall mot Fox News var følgende, ifølge Reuters:

– Hvis jeg kaller Fox News ærlig, rettferdig og sannferdig kan jeg bli saksøkt for ærekrenkelse.

