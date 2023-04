Springer, som egentlig het Gerald Norman Springer, var i tillegg til programleder også filmskuespiller og politiker. Han var demokrat og var i perioder ordfører i Cincinnati i Ohio. Familien opplyser til TMZ at han fikk en kreftdiagnose for noen måneder siden.

Best kjent var han imidlertid som frontfigur for The Jerry Springer Show. Showet, som til tider var kontroversielt, ble en stor hit.

Springer var også programleder for noen sesonger av America’s Got Talent på kanalen NBC.

[ Splittelser innad i kongehuset rett før kroningen ]