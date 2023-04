Sudans hær: Våpenhvilen forlenges med 72 timer

Våpenhvilen som er på plass, ville ha utløpt i kveld hvis ikke en ny avtale ble inngått. Forlengelsen det nå skal være enighet om, er forhandlet fram av USA og Saudi-Arabia. Den skal gjelde fra midnatt.

Til tross for våpenhvilen er det torsdag meldt om luftangrep i hovedstaden Khartoum. Det antas ifølge nyhetsbyrået AFP at det er hæren som har utført disse.

Utenriksdepartementet i Oslo sa i forkant av meldingen at de var bekymret for hva som kunne skje hvis det ikke ble noen forlengelse. De pekte blant annet på at en våpenhvile er avgjørende for sivilbefolkningen og for hjelpeorganisasjonene i landet. Den er også viktig for evakueringen av norske borgere, som fremdeles pågår.

– Partene har ikke overholdt de tidligere våpenhvilene. Intensiteten i kampene har gått noe ned, men det er fortsatt ikke trygt å bevege seg i Khartoum. Vi jobber for en langvarig stans i kampene slik at hjelp kan komme inn i landet. Partene har et ansvar overfor sivilbefolkningen, som lider, sa utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap).

[ Frykt for borgerkrig - hva skjer i Sudan nå? ]