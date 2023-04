Tre menn dømt til livstid for drap på tolvåring i Sverige

Jenta ble drept da det ble åpnet ild fra en hvit Audi mot en menneskemengde utenfor en McDonalds-restaurant ved en bensinstasjon.

De tre mennene ble av Södertörns tingsrett også funnet skyldige i drapsforsøk på sju andre mennesker som befant seg utenfor restauranten. To av dem skal ha vært mål for skytingen, som var gjengrelatert. Det ble avfyrt hele 20 skudd.

– Det var snakk om vilkårlig skyting med automatvåpen på et sted hvor det var flere personer og der en av dem døde. Straffen kan derfor ikke bli annet enn livsvarig fengsel, slår rettens formann Tore Gissin fast.

Gjengkonflikt

Flere andre menn er dømt for medvirkning til drapet på Adriana, blant annet ved å ha skjult de ettersøkte.

Ifølge aktor Anna Svedin var bakgrunnen for skytingen en konflikt mellom en kriminell gjeng kjent som Maynettverket, og deres fiender i det såkalte Vårbynettverket og deres allierte i Norsborgsnettverket.

De tre drapsdømte tilhører Maynettverket, mens de to tiltenkte ofrene tilhører Norsborgsnettverket.

Rapvideo

Under rettssaken nektet de tre mennene straffskyld, og det ble heller ikke lagt fram direkte beviser for at det var de som satt i bilen det ble åpnet ild fra.

De tre mennene ble likevel dømt på indirekte beviser, blant annet kryptert kommunikasjon de hadde på kommunikasjonstjenesten SKY ECC og koblinger til bilen og våpenet som ble benyttet

En rapvideo som ble spilt inn få dager før skytingen, der en artist poserer med våpenet som kunne knyttes til drapet på Adriana, ble også lagt fram som indirekte bevis i retten.

