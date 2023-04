Navalnyj frykter terrorsiktelse og livsvarig fengsel

Navalnyj soner nå ulike dommer på til sammen 11,5 års fengsel etter blant annet å ha blitt dømt for korrupsjon. Han har sittet fengslet siden januar 2021.

– De har lagt fram absurde anklager som kan føre til at jeg blir dømt til 30 års fengsel, sier Navalnyj i en uttalelse som onsdag ble publisert på Twitter av hans støttespillere.

Samme dag oppga russiske etterforskere at elleve personer er internasjonalt etterlyst i en sak som er knyttet til Navalnyj. Opplysningene ble publisert av det statseide nyhetsbyrået Tass.

Navalnyjs rådgiver Ivan Zjdanov sier at etterforskerne forsøker å knytte Navalnyj til bomben som drepte en kjent russisk militærblogger, Vladlen Tatarskij, på en kafé i St. Petersburg i begynnelsen av april.

En 26 år gammel kvinne, Darja Trepova, er pågrepet for drapet. En video viser at det var hun som ga Tatarskij statuetten der bomben var gjemt, før den eksploderte i hendene hans.

Navalnyj ble pågrepet da han i januar 2021 kom tilbake til Russland etter at han ble forgiftet med nervegiften novitsjok i Sibir og evakuert til Tyskland for behandling.

Han ble først dømt til 2,5 års fengsel for å ha brutt vilkårene for at han ble løslatt i en annen sak. I fjor ble han dømt til ni års fengsel for svindel og forakt for retten. Dommen sones i et høysikkerhetsfengsel 25 mil øst for Moskva.

