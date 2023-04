Freddie Mercurys eiendeler skal på auksjon

En kopi av kronen som britenes kong Charles skal krones i, og et håndskrevet utkast til teksten på «We Are The Champions» er blant det som blir auksjonert bort av auksjonshuset Sotheby’s.

Tingene stilles ut i London i en måned fra 4. august. Mary Austin, en av Mercurys nærmeste venner, arvet gjenstandene da den aidssyke vokalisten døde av en lungebetennelse i 1991.

– Jeg har i mange år hatt gleden og privilegiet med å få leve omringet av disse vidunderlige tingene som Freddie samlet og var så glad i, sier Austin i en uttalelse.

Auksjonen ventes å hente inn opptil 80.000 pund, eller en drøy million kroner. En del av pengene skal gå til Mercury Phoenix Trust, som ble grunnlagt av de øvrige medlemmene i Queen og bandets manager til støtte for tiltak mot hiv og aids.

Også Elton John Aids Foundation får penger.

