Rettssak om voldtektsanklager mot Trump i gang

Carroll møtte tirsdag opp i rettssalen i en føderal domstol på Manhattan. Hun har anlagt søksmål mot Trump og anklaget ham for å ha voldtatt henne i et prøverom på varemagasinet Bergdorf Goodman på Manhattan sent i 1995 eller tidlig i 1996.

Trump har avvist anklagene flere ganger, blant annet i 2019. Fem måneder senere saksøkte hun ham for ærekrenkelse.

I et innlegg den tidligere presidenten skrev på plattformen Truth Social i oktober i fjor, kalte Trump anklagene for «svindel» og «løgn». For dette saksøkte Carroll Trump nok en gang for ærekrenkelse.

Carroll krever erstatning fordi hun mener ekspresidenten har påført henne «betydelig smerte og lidelse, vedvarende psykologiske skader og invadering av privatlivet hennes».

Den sivile rettssaken startet tirsdag med juryutvelgelse, og det er ventet at den vil ta en til to uker. Trump har sagt at han ikke kommer til å møte opp, mens Carroll har sagt at hun vil være til stede i rettssalen hver dag.

