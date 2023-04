Republikaneren Nikki Haley sier hun ikke dømmer abortforkjempere

– For å komme til enighet må vi begynne å menneskeliggjøre hverandre, ikke avhumanisere, sier Haley.

– Jeg dømmer ingen som er for abort, og vil heller ikke at de skal dømme meg for å være imot, legger hun til.

Haley, som har kunngjort at hun vil bli den republikanske presidentkandidaten i neste års valg, holdt en 20 minutter lang tale tirsdag. Der sa hun at abortsaken burde være opp til hver enkelt stat å avgjøre.

Hun tror heller ikke at republikanerne kan få flertall i Kongressen for sin abortpolitikk.

– Jeg tror det finnes en rolle for staten i abortspørsmålet. Hvorvidt vi kan redde flere liv avhenger av at vi gjør det ingen har gjort til dags dato, nemlig å finne en felles grunn. Det er det jeg vil jobbe for, sier hun, ifølge CNN.

Haley foreslår ikke noen spesifikk politikk om abort, noe flere andre republikanere også har unngått. I en undersøkelse fra Ipsos gjort på vegne av Reuters tidligere i april, svarte 43 prosent av republikanske velgere at de i liten grad vil stemme på en kandidat som vil begrense aborttilgangen i USA.

[ Trondheim-kirker vurderer å kremere med vann ]

[ Mimir Kristjánsson: – Gi fattige folk mer penger nå ]