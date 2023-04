Massearrestasjoner i Tyrkia knyttes til valget

110 personer i 21 ulike provinser skal være pågrepet i raidene. Ifølge politikilder er det snakk om en «antiterror»-aksjon mot personer som mistenkes for bånd til den militante kurdiske gruppen PKK.

Opposisjonen setter imidlertid pågripelsene i sammenheng med valget 14. mai, som er ventet å bli et svært spennende oppgjør mellom opposisjonen og president Recep Tayyip Erdogan.

– Like før valget, i frykt for å miste makten, tyr de igjen til pågripelser, skriver parlamentarikeren Tayip Temel på Twitter. Han representerer det venstreorienterte, prokurdiske partiet HDP, som Erdogan forsøker å forby.

Mange HDP-politikere

Ifølge Temel ble flere titall politikere, deriblant medlemmer av HDP, pågrepet i Diyarbakir tirsdag morgen. Han sier at også journalister, kunstnere og advokater er arrestert.

Diyarbakir er den største byen i de kurdiskdominerte områdene sørøst i landet.

Statskontrollerte medier melder at politiet har pågrepet personer som er mistenkt for å ha gitt økonomisk støtte til PKK, eller for å ha rekruttert nye medlemmer til gruppen.

Mer autoritær

Ifølge advokatforeningen i Diyarbakir kan så mange som 150 personer være pågrepet. Blant dem er det 20 advokater, fem journalister, tre skuespillere og én politiker, ifølge foreningen.

Erdogan har styrt Tyrkia siden 2003 og har med årene festet sitt grep om makten ved å bruke domstolene til å kneble uavhengige medier og deler av opposisjonen.

HDP varslet i forrige måned at partiet ikke stiller med egen presidentkandidat, men i stedet støtter Kemal Kilicdaroglu, som er kandidaten til seks andre opposisjonspartier.

Det betyr at Erdogan møter enda sterkere motstand i valget enn han ellers ville gjort.

