Advokat: Prins William inngikk forlik med mediegigant

Forliket involverte en «veldig stor pengesum», skriver Harrys advokater i dokumentene.

Opplysningene ble kjent tirsdag, da et tre dager langt rettsmøte begynte i London, ifølge Sky News.

Harry har saksøkt NGN for ulovlig innhenting av informasjon. Avisene The Sun og nå nedlagte News Of The World brukte angivelig ulovlige metoder i en årrekke fra midten av 1990-tallet. NGN er også saksøkt av skuespilleren Hugh Grant.

NGN mener kravene fra Grant og prins Harry må avvises fordi de kommer for sent. I denne forbindelsen har Harrys advokater vist til en angivelig hemmelig avtale mellom NGN og den britiske kongefamilien som har medført at kravet ikke er blitt reist tidligere.

Prins Harry skal ha blitt informert om avtalen i 2012. Hans advokat David Sherborne skriver at den britiske tronarvingen prins William inngikk forlik med NGN i 2020.

NGN har utbetalt flere millioner pund i tidligere saker der selskapet har vært anklaget for avlytting av telefoner. Selskapet avviser at ansatte i The Sun begikk lovbrudd.

