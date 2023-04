UD har sendt utrykningsenhet til Djibouti for å bistå i evakuering fra Sudan

Tre norske diplomater er allerede evakuert fra Sudan etter at det brøt ut harde kamper mellom den paramilitære gruppen RSF og hæren i landet.

Teamet som er sendt til Djibouti har tidligere bistått i lignende kriser, som evakueringen fra Afghanistan.

– Vi gjør et stort og omfattende arbeid, også for å kartlegge hvilke norske borgere som har behov for bistand til å reise fra Sudan. Utenriksdepartementet er i kontakt med flere andre land og gjør det som er mulig for å sikre at vi er klare til å hjelpe norske borgere til å forlate Sudan, så fort situasjonen tillater det, skriver UD i en epost til NRK.

