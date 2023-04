Tucker Carlson ferdig i Fox News

– Fox News Media og Tucker Carlson er enige om å gå hver til sitt. Vi takker ham for hans bidrag til selskapet som programleder og før det som bidragsyter, skriver Fox i pressemeldingen mandag. Videre står det at Carlson hadde sitt siste program fredag 21. april.

Det er foreløpig ikke kjent hva som ligger bak mandagens beslutning. Men den kommer få dager etter at Fox inngikk et forlik med selskapet Dominion Voting Systems, som hadde saksøkt TV-selskapet for ærekrenkelser. Dominion selger stemmemaskiner som brukes ved valg i USA.

I februar ble det kjent at Carlson var en av flere journalister og kommentatorer i Fox som visste at daværende president Donald Trumps påstander om valgfusk under presidentvalget i 2020 var usanne, men som likevel gjentok påstandene gjentatte ganger i sine TV-programmer.

Tucker Carlson (53) har vært en av Fox' mest populære men omstridte stjerner. Han begynte i Fox i 2009, og har siden 2016 ledet TV-programmet «Tucker Carlson Tonight».

Fox skriver at de kommende sendingene av «Fox News Tonight» vil bli ledet av vikarer fram til en ny, fast programleder er på plass.

[ Klassesamfunnet er overalt, også i Norge ]