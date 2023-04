Titusener av sivile flykter fra Sudan

– Sivile flykter fra områdene som er rammet av kamper, blant annet til Tsjad, Egypt og Sør-Sudan, opplyser FNs nødhjelpskontor (OCHA) mandag.

Tusener av flyktninger har også samlet seg på grensen til Etiopia.

Kampene fortsatte mandag i hovedstaden Khartoum, og det ble også meldt om luftangrep mot byen Omdurman, som ligger rett nord for Khartoum. Det samme gjelder forstaden Kalakla, ifølge meldinger og øyenvitner.

I Kalakla raste flere boligblokker sammen, og innbyggerne forsøkte å grave fram beboere som lå begravd under ruinene.

Det er også meldt om flere kamper i regionen Vest-Darfur.

Ny våpenhvile

Mandag kveld opplyste USAs utenriksminister Antony Blinken at partene var enige om en ny landsomfattende våpenhvile som skal vare i 72 timer. Om den holder, gjenstår å se. Ingen av de tidligere våpenhvileavtalene er blitt respektert, selv om de kan ha lagt en viss demper på kampene.

Minst 427 mennesker er ifølge FN drept og minst 3.700 såret siden kampene brøt ut 15. april, men trolig er tallene mye høyere.

I Khartoum er forsyningslinjene hardt rammet, og innbyggerne mangler både rent vann og mat. Strømbruddene er hyppige, og det er meldt om omfattende plyndring.

Tilgangen til internett er også sterkt redusert. Ifølge den britiske organisasjonen NetBlocks er netthastigheten kun på 2 prosent av sitt normale nivå. Årsaken er ukjent, men hæren anklager RSF for sabotasje.

Israel vil megle

Kampen står mellom landets to mektigste generaler – hærsjef og juntaleder Abdel Fattah al-Burhan og RSF-leder Mohammed Hamdan Dagalo. De to var sammen om å kuppe makten i 2021 – et kupp som også avbrøt en pågående demokratiseringsprosess.

Det israelske utenriksdepartementet har tilbudt seg å være vert for forhandlinger.

– Hvis det er noen måte Israel kan bidra til å få slutt på krigen og volden i landet, så gjør vi det mer enn gjerne, sa utenriksminister Eli Cohen mandag kveld.

Evakueringer

Samtidig fortsetter evakueringen av utenlandske statsborgere. Ifølge EUs utenrikssjef Josep Borrell har en rekke land stått bak en «utrolig mobilisering».

Borrell opplyser at rundt 1.000 mennesker er evakuert, og at tallet kan stige til 1.200 eller 1.500 før mandagen er omme. Blant de evakuerte er også nærmere 30 norske borgere, ifølge Utenriksdepartementet i Oslo.

Borrell understreker at det er svært viktig med internasjonalt press for å få slutt på kampene. Hvis Sudan imploderer, kommer det til å sende «sjokkbølger» rundt omkring i Afrika, sier han.

– Farlig oppdrag

Tysklands statsminister Olaf Scholz takket mandag den tyske hæren for å ha bistått i evakueringen.

– Det er et farlig oppdrag, men det er viktig å bringe vårt lands borgere og andre borgere i trygghet, sa han.

FN har besluttet å bli værende i landet selv om mange ansatte er evakuert. Et lite antall FN-arbeidere kommer til å fortsette arbeidet, deriblant spesialutsending Volker Perthes.

