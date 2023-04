Rundt 60 drept i Burkina Faso

Aktor Lamine Kabore sier at de 60 ble drept av menn i hærens uniform i landsbyen Karma i Yatenga-provinsen nord i landet.

Alle sårede er evakuert og blir tatt hånd om av helsevesenet, sier han og legger til at gjerningsmennene også stjal med seg gjenstander.

Ifølge lokale vitner kom over 100 menn på motorsykler og i pickuper til byen, de fleste kledd i militære uniformer. De sier at over 80 mennesker ble drept.

For bare en uke siden ble 34 sivile og seks soldater drept i et angrep i en annen landsby 15 kilometer fra Ouahigouya av antatte jihadister.

Burkina Faso har i flere år kjempet mot jihadistiske opprørere som i dag har kontroll over rundt 40 prosent av landet. Over 10.000 mennesker er døde i forbindelse med voldshandlingene.

